Italvolley Campione del Mondo la favola di Giovanni Gargiulo | penisola sorrentina in festa

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Monica De Gennaro, un altro sorrentino sul tetto del mondo della pallavolo: Giovanni Gargiulo, originario proprio di Sorrento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italvolley - campione

C’è un po’ di Modena nell’Italvolley campione

L’Italvolley femminile è campione del mondo! Battuta la Turchia in finale, è il secondo trionfo iridato della storia

Meravigliose ragazze, l'Italvolley di Velasco è campione del mondo: battuta la Turchia al tiebreak

italvolley campione mondo favolaItalvolley campione del mondo: Bulgaria travolta e azzurri nella storia - Straordinario bis d'oro per gli azzurri della pallavolo maschile, che si confermano campioni. Scrive iltempo.it

italvolley campione mondo favolaItalvolley campione del mondo: Bulgaria battuta in finale 3-1 - Dopo le donne, trionfano anche gli uomini: quinto titolo mondiale per gli azzurri, che si sono imposti per 25- Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Italvolley Campione Mondo Favola