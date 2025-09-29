"Giocare il giovedì e la domenica sarà la regola, tanto vale portare a casa tutti i segnali di questa trasferta, compreso quelli positivi". Vincenzo Italiano a fine gara più che vedere il bicchiere mezzo pieno si sforza di scorgere un po’ di acqua nel bicchiere. In fondo il suo Bologna fino al 94’ stava impacchettando i tre punti, a dispetto di una prestazione opaca e di un Lecce che per tre volte si è fermato sul palo. A pensarci bene: un fatturato troppo basso, quello rossoblù, per giustificare la gioia piena. "A me su questo campo non riesce mai di vincere", sibila il tecnico che alla guida della Fiorentina qui subì uno scioccante 2-3 in rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano guarda oltre. "Eravamo un po’ stanchi. Sono certo che torneremo quelli forti di un anno fa»