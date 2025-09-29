Italiano guarda oltre Eravamo un po’ stanchi Sono certo che torneremo quelli forti di un anno fa
"Giocare il giovedì e la domenica sarà la regola, tanto vale portare a casa tutti i segnali di questa trasferta, compreso quelli positivi". Vincenzo Italiano a fine gara più che vedere il bicchiere mezzo pieno si sforza di scorgere un po’ di acqua nel bicchiere. In fondo il suo Bologna fino al 94’ stava impacchettando i tre punti, a dispetto di una prestazione opaca e di un Lecce che per tre volte si è fermato sul palo. A pensarci bene: un fatturato troppo basso, quello rossoblù, per giustificare la gioia piena. "A me su questo campo non riesce mai di vincere", sibila il tecnico che alla guida della Fiorentina qui subì uno scioccante 2-3 in rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italiano - guarda
Gen v stagione 2: guarda il trailer italiano della nuova stagione
Jane Austen cambia la vita: guarda il trailer italiano del film
Eenie meanie: guarda il trailer ufficiale in italiano
Sei sicuro di conoscere davvero tutti, ma proprio TUTTI, i gesti italiani? Guarda questo video per imparare ad esprimerti come un vero italiano https://f.mtr.cool/bypatkggjk - facebook.com Vai su Facebook
Orsolini sul dischetto al minuto 99 ? Italiano non guarda #Italiano #Orsolini #BolognaGenoa #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Italiano guarda oltre. "Eravamo un po’ stanchi. Sono certo che torneremo quelli forti di un anno fa» - L’analisi del tecnico: "Devo mettere minuti nelle gambe di chi gioca meno. Lo riporta sport.quotidiano.net