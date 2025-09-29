In un momento decisamente brillante per lo sport italiano, che è reduce dalla doppia vittoria iridata da parte delle nazionali femminile e maschile di pallavolo, gli occhi sono puntati anche sul Mondiale U20, che ha preso il via in Cile. Proprio nella serata di ieri i giovani azzurri hanno fatto il proprio esordio nella manifestazione, imponendosi per 1-0 sull’Australia. La formazione di Carmine Nunziata parte così con il piede giusto grazie alla rete di Mattia Mannini, che al 10? ha realizzato il rigore del definitivo 1-0. Esordio vincente per l'Italia Under 20 al Mondiale in Cile contro l'Australia Gli azzurri di Nunziata hanno vinto 1-0 con rigore decisivo trasformato da Mannini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Italia U20, esordio vincente al Mondiale: il giallorosso Cama eletto MVP del match