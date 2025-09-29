Il fragore metallico ha squarciato la quiete di una mattina di fine settembre, trasformando in un attimo un viaggio di routine in una scena di caos e tragedia. Sulla lunga lingua d’asfalto, dove la velocità è la norma, l’impatto violento ha lasciato dietro di sé detriti sparsi e il silenzio agghiacciante che segue la furia. Era l’ora in cui i pendolari sono al culmine del loro tragitto e i bus turistici portano i viaggiatori a destinazione. Purtroppo, per il conducente del veicolo che ha impattato, il viaggio si è concluso in quel modo drammatico e inatteso. Sul luogo dello schianto, ambulanze, Vigili del Fuoco ed elicotteri di soccorso si sono precipitati, creando un movimento frenetico per salvare vite e gestire le conseguenze di un destino crudele e improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, terribile incidente in autostrada: furgone si schianta contro pullman di turisti. È tragedia