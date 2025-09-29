italia spari durante la processione colpita una donna incinta

L’aria, satura del profumo di dolciumi e della devozione antica, vibrava al ritmo lento e solenne di una processione tradizionale, un rito sacro che da generazioni unisce la gente. Centinaia di persone, dai bambini agli anziani, seguivano con gli occhi lucidi il passaggio maestoso del fercolo dei patroni. Era un momento di gioia pura, di fede popolare che toccava il suo apice nell’oscurità della notte. Poi, in un istante agghiacciante, l’armonia si è spezzata. Il suono ovattato delle preghiere è stato sovrastato da un rumore secco e terrificante: gli spari. Il panico è divampato come un incendio, trasformando la strada in un teatro di caos. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

