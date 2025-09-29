Italia | marchi cinesi presentano nuovi modelli al Salone dell’auto di Torino
Visitatori osservano le auto esposte da Dongfeng al Salone dell’auto di Torino, a Torino, in Italia, il 27 settembre 2025. Diciassette costruttori cinesi hanno portato nuovi modelli al Salone dell’auto di Torino quest’anno, circa un terzo di tutti gli espositori. Visitatori osservano un’auto esposta da BYD al Salone dell’auto di Torino, a Torino, in Italia, il 27 settembre 2025. Diciassette costruttori cinesi hanno portato nuovi modelli al Salone dell’auto di Torino quest’anno, circa un terzo di tutti gli espositori. Visitatori provano le auto esposte da Geely al Salone dell’auto di Torino, a Torino, in Italia, il 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Salone di Torino 2025, invasione di marchi cinesi - In occasione del Salone dell'Auto di Torino 2025, dei 50 costruttori presenti 17 sono cinesi, più di un terzo insomma. Riporta formulapassion.it
Brand cinesi alla conquista dell'Europa. E quali marchi comandano in patria? L'infografica che mappa il mega mercato locale - Marchi cinesi in Cina, ecco la mappa definitiva che mostra i Costruttori leader delle vendite 2025, i sotto- Scrive motorbox.com