Italia-Kazakhstan | Mattarella incontra italiani ' grazie a voi aumenta fiducia e collaborazione'

Astana, 29 set. (Adnkronos) - Tra Italia e Kazakhstan esiste "un ampio ambito di collaborazione che registra una fiducia piena, vicendevole e crescente", che "si alimenta anche della credibilità che il vostro lavoro manifesta agli occhi di questo Paese operando qui. La fiducia nasce dalla verifica dei comportamenti e i comportamenti positivi, collaborativi determinano l'affidabilità, la fiducia, la volontà di collaborare sempre di più. Anche per questo vi ringrazio a nome della Repubblica per quello che fate in questo Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Astana la comunità italiana in Kazakhstan. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Kazakhstan: Mattarella incontra italiani, 'grazie a voi aumenta fiducia e collaborazione'

In questa notizia si parla di: italia - kazakhstan

Italia-Kazakhstan: a Mattarella l'Ordine dell'Amicizia di primo grado

Italia–Kazakhstan, l’Ambasciatore @SembayevY: «Ora puntiamo sulla diplomazia culturale» https://ilmessaggero.it/mondo/ambasciatore_kazakhstan_sembayev_diplomazia_culturale-9093092.html… - X Vai su X

Buongiorno Army!! (Nessun Kevin è stato maltrattato) #backstreetboys #bsbitalia #kazakhstan - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Kazakhstan: Mattarella incontra italiani, 'grazie a voi aumenta fiducia e collaborazione' - Tra Italia e Kazakhstan esiste "un ampio ambito di collaborazione che registra una fiducia piena, vicendevole e crescente", che "si alimenta anche della credibilità che i ... Riporta iltempo.it

Mattarella in Kazakistan, oggi visita ufficiale al presidente Toqaev ad Astana - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, incontra il presidente del Kazakistan Qasym- Si legge su tg24.sky.it