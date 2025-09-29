Italia il rischio di spegnere il motore mentre accelera
Tempo di lettura: 4 minuti Negli ultimi anni l’Italia ha conosciuto una fase di crescita che ha sorpreso molti osservatori. Dopo la recessione del 2020, il prodotto interno lordo è aumentato di oltre il dieci per cento tra il 2021 e il 2022, riportando l’economia ai livelli pre-pandemia e collocando il Paese tra i migliori in Europa. La crescita si è poi stabilizzata, ma senza interrompersi, consentendo di mantenere una traiettoria positiva e in linea con i principali partner continentali. L’occupazione ha raggiunto nel luglio 2025 la soglia record di 24,1 milioni di lavoratori, con la disoccupazione scesa al 6,7 per cento, il minimo dal 2009. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: italia - rischio
Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»
“Non accendere mai più la lavastoviglie”: Allarme in Italia, c’è “rischio per la salute” I Sembra funzionare, ma poi è un disastro: smetti subito di usarla
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
Abbandonati in una zona a rischio, 8 micini e 4 gatte hanno bisogno di cure: gran parte dei gattini, alcuni piccolissimi, sono molto raffreddati, non possono rimanere in strada Aiutaci ad aiutarli https://oipa.org/italia/emergenza-gattini/… #adozionegattini - X Vai su X
In Italia 4 persone su 10 presentano almeno tre fattori di rischio cardiovascolare, tra sedentarietà, fumo, sovrappeso, diabete, ipertensione o colesterolo alto. L'ipertensione è più diffusa tra gli uomini e tende ad aumentare con l'età. Il colesterolo alto riguar - facebook.com Vai su Facebook
Basile (Ance): Italia, il rischio di spegnere il motore mentre accelera - "Italia, il rischio di spegnere il motore mentre accelera" è l'intervento di Flavian Basile, ... Lo riporta msn.com
Ben 70.000 posti a rischio: l’Italia dell’auto cerca rifugio negli armamenti? - Lo studio PwC segnala perdite di posti e PIL per l'industria automobilistica italiana. Da msn.com