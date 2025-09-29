Uno dopo l'altro si susseguono i sorpassi economici dell'Italia ai danni della Francia. L'ultimo dato lo ha calcolato l'Ufficio studi degli artigiani Cgia: con un prelievo fiscale del 45,2% del Pil, nel 2024 i francesi hanno versato 57 miliardi in più degli italiani, con una pressione fiscale maggiore del 2,6%. Un elemento che si somma ai confronti che, negli ultimi tempi, vedono Roma fare meglio di Parigi. Il mercato se n'è accorto: lo spread di rendimento decennale tra titoli italiani e francesi rispetto a quelli tedeschi si è ormai azzerato. Tre anni fa, quando nasceva il governo Meloni, gli Oat rendevano 170 punti in meno dei Btp (l'1,7%), considerati molto meno rischiosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia-Francia, il rating che divide