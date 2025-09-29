L’Italia ha iniziato nel miglior modo possibile il lungo cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, vincendo i Mondiali 2025 di volley maschile per la seconda volta consecutiva. La nostra Nazionale ha difeso il titolo conquistando tre anni fa a Katowice, riuscendo così a salire sul trono del Pianeta per la quinta volta nella storia e facendo coppia con il trionfo ottenuto dalla squadra femminile tre settimane fa. L’apoteosi di Manila non è però valsa il primo posto nel ranking FIVB, la classifica stilata dalla Federazione Internazionale tenendo in considerazione vari aspetti dei risultati conseguiti da ogni squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia campione del mondo, ma le Olimpiadi andranno conquistate sul campo: perché queste vittorie non conteranno per il ranking