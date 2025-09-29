Italia Australia Under 20 1-0 inizia col piede giusto il Mondiale degli azzurrini | come è andata per i bianconeri Okoro e Verde Ecco la loro prestazione
Italia Australia Under 20 1-0, il Mondiale degli azzurrini è iniziato col piede giusto: come è andata per Okoro e Verde della Juventus. Buona la prima per l’ Italia Under 20. L’avventura degli Azzurrini al Mondiale di categoria in Cile inizia con una vittoria fondamentale: 1-0 contro l’Australia, tre punti d’oro per iniziare al meglio il cammino nel girone. Un successo a cui hanno contribuito anche i due talenti della Juventus, Alvin Okoro e Francesco Verde. Decide un rigore di Mannini. A decidere una partita tesa e combattuta è stato un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Mannini dopo appena 10 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
