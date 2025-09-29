Istituto De Sanctis di Avellino trionfa all’Oscar Green 2025
Vince la XIX edizione di Oscar Green 2025, che si è tenuta presso l’Agriturismo la Colombaia di Capua, l’Istituto De Sanctis di Avellino nella categoria “Coltiviamo Insieme”. Categoria che premia la creazione di partnership capaci di creare rete e creare valore aggiunto sul territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: istituto - sanctis
