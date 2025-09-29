Istat | in agosto export per Usa -21,2%
11.36 Nel mese di agosto l'export italiano verso gli Usa segna su base annua un calo del 21,2%,superato solo dal -26,1% verso la Turchia. La riduzione si registra per l'export verso tutti i Paesi extra-Ue,esclusi Regno Unito e Svizzera Incidono le minori vendite di beni durevoli e non (-26,3% e -13,2%) e di quelli strumentali (-9,4%). In calo anche le importazioni dal Regno Unito e dai Paesi Opec(-36,6 e -27,1%). Cresce invece l'import dagli Stati Uniti (+68,5%) e dai Paesi Asean (+13,6%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
