Istat ad agosto export verso Usa -21,2% su base annua Cresce l’import | +68,5%

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad agosto le esportazioni su base annua sono calate del 26,1% in Turchia e del 21,2% verso gli Stati Uniti. Lo rileva l’Istat. La riduzione si registra verso quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27. Aumentano soltanto le vendite verso Regno Unito (+4,9%) e Svizzera (+4,7%) Le importazioni da Regno Unito (-36,6%) e paesi Opec(-27,1%) registrano le contrazioni tendenziali più ampie; diminuiscono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

istat ad agosto export verso usa 212 su base annua cresce l8217import 685

© Feedpress.me - Istat, ad agosto export verso Usa -21,2% su base annua. Cresce l’import: +68,5%

In questa notizia si parla di: istat - agosto

Istat: rallenta l’inflazione ad agosto 2025, ma crescono i prezzi di alimentari e servizi

Ad agosto in Italia sono diminuiti i prezzi dell'energia ma sono aumentati quelli degli alimentari, i dati di un approfondimento Istat.

Istat: inflazione ad agosto cala all’1,6%, carrello spesa vola a +3,4%

istat agosto export versoExport Ue, ad agosto -8,1%: -21,2% verso gli Usa. I dati Istat - Su base annua, la flessione delle espostazioni riguarda i beni di consumo e i beni strumentali ed è per oltre la metà dovuta alla contrazione delle vendite dirette verso gli Stati Uniti Per l’intersca ... Si legge su tg24.sky.it

istat agosto export versoIstat, ad agosto export extra Ue -8,1%, import - 7,1% (2) - Ad agosto l'export si riduce su base annua del 7,7% (era +9,9% a luglio). Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Istat Agosto Export Verso