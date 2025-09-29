Israele proposta della Knesset di re-introdurre la pena di morte per i terroristi fu utilizzata solo nel 1962 per giustiziare Eichmann

La proposta, presentata dall'ultranazionalista Limor Son Har-Melech del partito Otzma Yehudit, è stata approvata in commissione con quattro voti favorevoli e uno contrario In Israele si riaccende il dibattito sulla pena di morte per i terroristi. Dopo l'approvazione preliminare da parte del g.

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Israele-Hamas, oggi l’incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu: cosa prevede la proposta di tregua per Gaza

Israele attacca Gaza: «Almeno 110 morti» Oggi nuova proposta di tregua ad Hamas

«Israele come una super Sparta»: ma la tentazione autarchica di Netanyahu spaventa le Borse - Il futuro, ha detto il premier, sarà quello di una «super Sparta» autosufficiente nel produrre armi: «Se c’è una lezione che abbiamo imparato da questa guerra è che vogliamo l’indipendenza difensiva» ... Segnala msn.com

Israele accetta proposta di accordo del presidente Trump - Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente Trump. Da ansa.it