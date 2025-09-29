Israele non annetterà Gaza ecco cosa prevede il piano di Trump

Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e «avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo palestinese», perchè «Israele non annetterà Gaza». Sono i passaggi chiave contenuti nel piano con venti punti presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel giorno del bilaterale alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha parlato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Israele non annetterà Gaza", ecco cosa prevede il piano di Trump

In questa notizia si parla di: israele - annetter

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato "Israele" sabato di aver cercato di "far saltare in aria" l'intero Medio Oriente, mentre ha criticato gli attacchi "Israele" in Iran e Qatar e si è opposto alle richieste di annettere la Cisgiordania - facebook.com Vai su Facebook

“Non succederà”: Trump afferma che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania @GiuliaDeLuca82 - X Vai su X

"Israele non annetterà Gaza", ecco cosa prevede il piano di Trump - Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e «avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo palestinese», perchè ... Da msn.com

A cosa mira davvero Israele? È peggio di un crimine, è un errore - Di fronte alla strenua e inossidabile pervicacia con la quale Israele ha ordinato l’invasione e il sostanziale annientamento di Gaza City, il mondo si interroga su quale sia il reale obiettivo del pre ... Riporta today.it