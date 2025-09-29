Israele la guerra a Gaza in diretta prosegue il viaggio della Flotilla Crosetto | Se forzano il blocco rischio effetti drammatici
Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia. Il Ministro Crosetto; "Se forzano il blocco c'è il rischio di effetti drammatici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: israele - guerra
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
Gaza, la “guerra delle calorie” di Israele: partiti nel 2008 con 2279 a testa, oggi meno di 1600, gazawi: “Spogliati della nostra dignità”
Israele - Gaza, le news sulla guerra. “Da Hamas sì a piano Usa”. Flotilla verso zona alto rischio - X Vai su X
la Repubblica. . Jennifer Lawrence ha accusato Israele di compiere un "genocidio" nella guerra contro Hamas a Gaza, unendosi così ad altre note star di Hollywood che hanno mosso la stessa accusa. Lo ha fatto durante una conferenza stampa per presentar - facebook.com Vai su Facebook
Israele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... Si legge su fanpage.it
Gaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Trump: «Accordo di pace vicino, domani l'incontro con Netanyahu. Non riguarda solo Gaza, ma tutto il Medio Oriente» - Le notizie di lunedì 29 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Secondo corriere.it