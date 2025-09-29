Israele la guerra a Gaza in diretta prosegue il viaggio della Flotilla Crosetto | Se forzano il blocco rischio effetti drammatici

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia. Il Ministro Crosetto; "Se forzano il blocco c'è il rischio di effetti drammatici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - guerra

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Gaza, la “guerra delle calorie” di Israele: partiti nel 2008 con 2279 a testa, oggi meno di 1600, gazawi: “Spogliati della nostra dignità”

israele guerra gaza direttaIsraele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... Si legge su fanpage.it

israele guerra gaza direttaGaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Trump: «Accordo di pace vicino, domani l'incontro con Netanyahu. Non riguarda solo Gaza, ma tutto il Medio Oriente» - Le notizie di lunedì 29 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Guerra Gaza Diretta