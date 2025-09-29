Israele la guerra a Gaza in diretta il piano Usa per la pace in 20 punti | ostaggi liberi in 72 ore amnistia per chi lascia Hamas

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia. Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca: "Molto fiducioso di raggiungere un accordo per rilascio ostaggi e fine ostilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Gaza, la “guerra delle calorie” di Israele: partiti nel 2008 con 2279 a testa, oggi meno di 1600, gazawi: “Spogliati della nostra dignità”

israele guerra gaza direttaIsraele, la guerra a Gaza in diretta: Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca: “Fiducioso per accordo”, Flotilla: “Domani arriviamo in zona ‘blocco’” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... Si legge su fanpage.it

Guerra Israele, Trump: "Negoziati alla fase finale". Meloni sente il presidente Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Trump: 'Negoziati alla fase finale'. Secondo tg24.sky.it

