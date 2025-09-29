Israele intercetta razzo dallo Yemen

0.15 L'IDF ha confermato di aver rilevato il lancio di un missile dallo Yemen verso il territorio israeliano e di aver attivato i sistemi di difesa aerea per intercettarlo. Le sirene di allarme sono risuonate in zone centrali, inclusa Tel Aviv, mandando la popolazione nei rifugi. Secondo il portavoce militare, la minaccia sarebbe stata intercettata con successo prima che potesse causare danni. Al momento non si registrano vittime né danni confermati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: israele - intercetta

Gaza, nuovi raid di Israele sulla Striscia: almeno 24 morti. L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen

La nave Handala verso Gaza con gli aiuti: “Se Israele ci intercetta è perché i nostri governi non ci proteggono”

Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"

Microsoft ha ammesso che Israele usava il cloud Azure per intercettare e tracciare milioni di palestinesi | Wired Italia - X Vai su X

Dal nostro canale Telegram: Suonano gli allarmi in Israele per il lancio di almeno un missile balistico dallo Yemen. Il missile fortunatamente è stato intercettato e non ha provocato vittime o danni. Dal 7 Ottobree 2023 sono più di 300 i missili lanciati dai terrorist - facebook.com Vai su Facebook

Israele colpisce nuovamente i ribelli huthi nello Yemen, almeno 35 morti - L’11 settembre Israele ha annunciato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen all’indomani di raid israeliani contro obiettivi dei ribelli huthi yemeniti che hanno causato 35 morti e 131 ... Secondo internazionale.it

Israele, drone yemenita ferisce almeno 22 persone a Eilat - La polizia di Eilat ha dichiarato che gli artificieri stavano esaminando il drone e ha consigliato alla popolazione di tenersi lontana dal luogo dell'incidente ... Si legge su msn.com