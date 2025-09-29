Israele caricature Trump e Netanyahu sulla spiaggia di Tel Aviv

Delle caricature di Trump e Netanyahu, con il premier israeliano ritratto con il naso allungato, sono apparse sulla spiaggia di Tel Aviv davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti. I due leader sono attesi a un vertice in programma lunedì a Washington, in cui il capo della Casa Bianca presenterà il suo piano per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, caricature Trump e Netanyahu sulla spiaggia di Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - caricature

