israele caricature trump e netanyahu sulla spiaggia di tel aviv

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delle caricature di Trump e Netanyahu, con il premier israeliano ritratto con il naso allungato, sono apparse sulla spiaggia di Tel Aviv davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti. I due leader sono attesi a un vertice in programma lunedì a Washington, in cui il capo della Casa Bianca presenterà il suo piano per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

