Israele caricatura di Netanyahu col naso lungo come Pinocchio davanti a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv e la scritta | Non farti ingannare di nuovo - VIDEO

L'installazione monumentale che raffigura Donald Trump di fronte a Benjamin Netanyahu, che ha il naso da Pinocchio, e la scritta in inglese “Don’t be fooled again” (“Non farti ingannare di nuovo”) compaiono proprio nel giorno dell’incontro tra i due leader alla Casa Bianca Sulla spiaggia di T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, caricatura di Netanyahu col naso lungo come Pinocchio davanti a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv e la scritta: "Non farti ingannare di nuovo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - caricatura

È forse il discorso più duro su Israele mai pronunciato da Giorgia Meloni. L’occasione è il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite. La premessa è sempre la stessa, la condanna della “ferocia e brutalità” del 7 ottobre che ha prodotto da parte - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di persone oggi a Livorno per lo #scioperogenerale. Lanciato un presidio permanente all’interno del porto in vista dell’arrivo di una nave carica di mezzi provenienti da Israele. - X Vai su X

Israele, caricature Trump e Netanyahu sulla spiaggia di Tel Aviv - Delle caricature di Trump e Netanyahu, con il premier israeliano ritratto con il naso allungato, sono apparse sulla spiaggia di Tel Aviv davanti ... Lo riporta msn.com

Caricature di Trump e Netanyahu sulla spiaggia di Tel Aviv: il video - (LaPresse) Delle caricature di Trump e Netanyahu, con il premier israeliano ritratto con il naso allungato, sono apparse sulla spiaggia di Tel Aviv davanti all'ambasciata degli Stati Uniti. Da msn.com