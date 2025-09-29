Israele caricatura di Netanyahu col naso lungo come Pinocchio davanti a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv e la scritta | Non farti ingannare di nuovo - VIDEO

L'installazione monumentale che raffigura Donald Trump di fronte a Benjamin Netanyahu, che ha il naso da Pinocchio, e la scritta in inglese “Don’t be fooled again” (“Non farti ingannare di nuovo”) compaiono proprio nel giorno dell’incontro tra i due leader alla Casa Bianca Sulla spiaggia di T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, caricatura di Netanyahu col naso lungo come Pinocchio davanti a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv e la scritta: "Non farti ingannare di nuovo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - caricatura

