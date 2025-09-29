Isola pedonale in viale San Martino i dubbi di Fratelli d' Italia sui lavori | Sono stati eseguiti correttamente?
Il consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare presso il viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato, al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: isola - pedonale
Il comitato lascia: "Isola pedonale, noi non coinvolti"
Isola pedonale (quasi) pronta: il Comune la inaugura con la Notte Rosa
Piazza Magione, spostati i dissuasori per impedire il passaggio delle auto: "Isola pedonale nel caos"
Vi aspettiamo domani, alle ore 21.00, all'isola pedonale del Pigneto, per l'International Pigneto Beer Fest per ballare insieme prima dell'inizio dei corsi della ROIS Dance School! - facebook.com Vai su Facebook
? Una nuova isola pedonale davanti alle scuole http://dlvr.it/TNB8wN #IsolaPedonale #Bresso #SicurezzaStradale #Scuole #Pedonalizzazione - X Vai su X
San Benedetto, tombino scoperchiato in mezzo all’isola pedonale - Si trova in viale Buozzi, all’intersezione con via Mazzocchi e a ridosso del marciapiede, in una zona quotidianamente ... Da lanuovariviera.it
Messina, l'isola pedonale sul Viale fa un altro passo in avanti - Dopo la riapertura del tratto di via Maddalena, adesso l'impresa si concentrerà ... rtp.gazzettadelsud.it scrive