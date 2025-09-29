Isola pedonale in viale San Martino i dubbi di Fratelli d' Italia sui lavori | Sono stati eseguiti correttamente?

29 set 2025

Il consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare presso il viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato, al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

