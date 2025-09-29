Iron Man non ha mai indossato l’armatura più potente da lui creata

Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr. per oltre un decennio, è stato uno dei personaggi più iconici e amati del Marvel Cinematic Universe. Geniale inventore e filantropo miliardario, ha trascorso anni a migliorare le sue armature, rendendole sempre più sofisticate e potenti. Tuttavia, la versione più avanzata della sua tecnologia non è mai stata indossata da lui, ma è comunque apparsa in Avengers: Endgame — ed è stata indossata da qualcun altro. L’armatura “Rescue” è la più potente di tutte – ma non l’ha mai usata Iron Man. Nel film Endgame, fa il suo debutto la scintillante armatura blu “ Rescue ”, creata da Stark non per sé stesso, ma per proteggere sua moglie Pepper Potts ( Gwyneth Paltrow ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

