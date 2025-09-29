iPhone 17 gli aloni nei negozi erano polvere | Apple corre ai ripari

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La curiosità per la nuova linea di iPhone 17 ha rapidamente lasciato spazio a una serie di domande quando, sui modelli da esposizione negli Apple Store, si sono manifestati antiestetici aloni e righe. In un contesto in cui ogni dettaglio viene amplificato dal web, la questione ha richiesto un intervento tempestivo. Segni inattesi sulla nuova . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

iphone 17 gli aloni nei negozi erano polvere apple corre ai ripari

© Sbircialanotizia.it - iPhone 17, gli aloni nei negozi erano polvere: Apple corre ai ripari

In questa notizia si parla di: iphone - aloni

iphone 17 aloni negoziiPhone 17 Pro, Apple spiega la questione dei graffi - Le discussioni sono nate dopo che alcuni visitatori degli Apple Store hanno notato un apparente degrado estetico sui modelli esposti. Scrive theapplelounge.com

iphone 17 aloni negoziiPhone 17 già graffiati negli Apple Store: cosa c’è di vero e cosa no - Le scocche blu e nere sotto accusa per fragilità superficiale. Segnala ireporters.it

Cerca Video su questo argomento: Iphone 17 Aloni Negozi