iPhone 17 che si graffiano ecco la soluzione degli Apple Store

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fin dai primi giorni successivi all’arrivo della nuova gamma iPhone 17 nei negozi, alcuni acquirenti hanno segnalato la presenza di graffi e aloni sulla superficie posteriore in vetro dei modelli in esposizione, in particolare attorno all’isola delle fotocamere. I segni erano visibili su diversi dispositivi demo negli Apple Store e non pochi utenti, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iphone - graffiano

iphone 17 graffiano soluzionesecondo quanto riferito, gli iPhone 17 Pro e Pro Max si ammaccano e si graffiano anche con le custodie - Mentre i dispositivi erano già stati criticati per la facilità con cui si graffiavano, ora molti ... Come scrive notebookcheck.it

iphone 17 graffiano soluzioneApple iPhone 17 Pro e Pro Max si graffiano troppo facilmente? - Che lancio di iPhone sarebbe senza un po’ di controversia: a quanto pare i nuovi Melafonini saranno pure belli resistenti a drop e bend test, ma patiscono parecchio i graffi. Riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Iphone 17 Graffiano Soluzione