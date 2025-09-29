Io sono Giorgia sbarca in India | Modi firma la prefazione del best seller della premier Onorata nel profondo

“Le parole del Primo Ministro Narendra Modi, per il quale nutro un profondo rispetto, nella sua prefazione all’edizione indiana del libro Io sono Giorgia, mi toccano e mi onorano nel profondo”. E’ la reazione della premier Meloni alla notizia che il primo ministro indiano firma il testo introduttivo della sua autobiografia long seller che uscirà nei prossimi giorni in India con il titolo: “ I Am Giorgia – My Roots, My Principles ”, edita da pa Publications, una delle principali case editrici del Paese. Prosegue il presidente del Consiglio: “Sono sentimenti che ricambio sinceramente, con tutto il cuore, e che testimoniano quanto sia forte il legame tra le nostre Nazioni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Io sono Giorgia” sbarca in India: Modi firma la prefazione del best seller della premier. “Onorata nel profondo”

