Cortona, 29 settembre 2025 – Tragedia nella serata di oggi, lunedì 29 settembre, a Terontola, frazione del comune di Cortona. Un uomo di 60 anni a spasso con il cane è stato investito da un’auto ed è morto. Anche l’animale è deceduto nello schianto. È successo sulla strada regionale 71 Umbro Casentinese all’incrocio con via Fosse Ardeatine. Dopo l’incidente l’investitore sarebbe tornato indietro per poi scappare. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato intorno alle 19:50. Da subito si è capito che si trattava di un gravissimo incidente stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente l’automedica della Misericordia di Cortona i carabinieri e la polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito e ucciso da un’auto pirata, era a spasso con il cane