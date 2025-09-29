Investire in difesa non è più un tabù L’Europa accelera con le start up

La guerra in Ucraina ha spinto l’Europa a ripensare il rapporto tra sicurezza e innovazione e a cercare maggiore autonomia industriale. In questo quadro, Expeditions una delle principali società di venture capital specializzate nella difesa ha raccolto più di 100 milioni di euro per il suo secondo fondo, con obiettivo di chiudere a 150 milioni entro fine anno. Lo ha dichiarato al Financial Times Mikolaj Firlej, co-fondatore e general partner di Expeditions, società con sede a Varsavia nata nel 2021 per sostenere start-up tecnologiche. L’operazione conferma la crescente disponibilità di capitale privato verso la difesa hi tech europea, spinta dalle tensioni geopolitiche e dalle richieste di maggiore responsabilità strategica del continente. 🔗 Leggi su Formiche.net

