Investimenti pubblicitari mondiali in crescita di 7,4% rispetto al 2024 boom per settori social media 26,2% e motori di ricerca 21,6%

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molto spesso si legge e si ascolta di una fine della età dell’oro dei social media, di un tramonto degli influencer, di una crisi di credibilità per le piattaforme digitali. Ma nella realtà dei fatti tutte queste pseudo-analisi sono soprattutto auspici, speranze Molto spesso si legge e si asc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

investimenti pubblicitari mondiali in crescita di 74 rispetto al 2024 boom per settori social media 262 e motori di ricerca 216

© Ilgiornaleditalia.it - Investimenti pubblicitari mondiali in crescita di 7,4% rispetto al 2024, boom per settori social media (26,2%) e motori di ricerca (21,6%)

In questa notizia si parla di: investimenti - pubblicitari

Investimenti pubblicitari in Italia a maggio 2025 in crescita del +3,4%, boom per elettrodomestici (+84,9%) e bevande/alcolici (+24,2%)

Investimenti pubblicitari +3,2%. Nel 2025 saliranno a 9,8 miliardi

Investimenti pubblicitari online in Italia nel 1H 2025 in calo del 2,4%, ma il mercato mostra resilienza su video e social

Warc rivede al rialzo le stime: la spesa pubblicitaria globale a +7,4% nel 2025 - Va a Meta, Alphabet e Amazon attraggono il 55,8% della spesa pubblicitaria globale La spesa pubblicitaria globale potrebbe crescere quest'anno del 7,4%, raggiungendo 1,17 trilioni di dollari. engage.it scrive

MFE, nel primo semestre ricavi pubblicitari lordi in crescita del 2% in Italia - 434,2 milioni di euro dell’omologo periodo dell’anno precedente, quando la crescita ... Da touchpoint.news

Cerca Video su questo argomento: Investimenti Pubblicitari Mondiali Crescita