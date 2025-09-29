Investe un gruppo di ragazze dopo la lite arrestata la donna alla guida Ai domiciliari anche il compagno

Livorno, 29 settembre 2025 – Arrivano i primi provvedimenti dopo il grave episodio di violenza avvenuto all’alba di ieri, domenica 28 settembre, fuori da una discoteca di Livorno. La donna alla guida dell’auto che ha investito un gruppetto di ragazze dopo una lite è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Stesso provvedimento anche per il compagno che era accanto a lei. A lui vengono contestate le lesioni ai danni delle giovani per fatti che sarebbero avvenuti nelle stesse circostanze. In base a quanto appreso, tutto sarebbe nato all’interno dell’Appendaun, in via Provinciale Pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investe un gruppo di ragazze dopo la lite, arrestata la donna alla guida. Ai domiciliari anche il compagno

