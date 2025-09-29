Invasi artificiali d'Abruzzo sono una trappola per orsi | La loro vita vale meno del costo di una recinzione?

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli invasi abbandonati in Abruzzo minacciano la fauna: a maggio due cuccioli di orso marsicano sono annegati a Scanno. Nonostante solleciti e denunce, l'associazione Salviamo l'Orso denuncia il disinteresse dei gestori degli impianti a mettere in sicurezza strutture che continuano a essere trappole mortali per gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: invasi - artificiali

Oro bianco "Cascate artificiali e invasi. Vi spiego come generare energia pulita"

invasi artificiali d abruzzoInvasi artificiali d’Abruzzo sono una trappola per orsi: “La loro vita vale meno del costo di una recinzione?” - Gli invasi abbandonati in Abruzzo minacciano la fauna: a maggio due cuccioli di orso marsicano sono annegati a Scanno ... fanpage.it scrive

Oro bianco "Cascate artificiali e invasi. Vi spiego come generare energia pulita" - Da quando è in pensione si è messo a fare studi, supportati da calcoli e conoscenze che gli derivano dalla sua lunga esperienza nel campo ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Invasi Artificiali D Abruzzo