Inutile prodezza di rossi che ha parato un rigore Secondo schiaffo di fila per il Fabbrico A Formigine è punito da bomber Napoli

REAL FORMIGINE 2 FABBRICO 1 REAL FORMIGINE: Manfredini, Stella, Guerri, Paglia, Davoli, Valcavi (28’st Marverti), Depietri (16’st Waddi), Arati, Ferrara (18’s Napoli), Mininno (41’st Cristiani), Sighinolfi (43’st Roncaglia). A disp.: Rosa, Jakey, Sejderaj, Guastalli. All.: Mezzetti FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (19’st Nocerino), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (22’st Minelli), Martina, Lari (43’st Macchiavelli), Montuoro (28’st Gibertoni). A disp.: Salati, Andolina, Ongarini, Marchini, Genova. All.: Galantini Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: Mininno (R) al 17’pt, Martina (F) al 20’pt, Napoli (R) al 31’st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

