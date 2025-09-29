Intitolata al senatore Michele Forte l' aula delle commissioni consiliari

Latinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aula delle sedute consiliari della Provincia di Latina è da oggi l’aula Michele Forte. Al senatore, scomparso nel 2016 a Formia, sua città natale, all’età di 78 anni, l’aula è stata intitolata per delibera di Consiglio provinciale dello scorso aprile, su mozione presentata nel dicembre 2024 dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

