Intimidazione a don Patriciello | consegnato un proiettile durante la messa
Ieri mattina (28092025) a Caivano (Napoli), durante la celebrazione della messa a cura di don Patriciello, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: intimidazione - patriciello
Caivano, proiettile sull’altare: nuova intimidazione a don Patriciello
Solidarietà di Mattarella a Patriciello: “Grave intimidazione”
Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni: "Gesto vile" | Mattarella: "Grave intimidazione"
Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza a don Maurizio Patriciello, vittima questa mattina di una vile intimidazione durante la messa: un proiettile consegnato tra le mani, dentro un fazzoletto. Un gesto codardo contro un sacerdote che da anni è voc - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, intimidazione a don Patriciello: consegnato un proiettile durante la messa #Patriciello http://arezzoinforma.it/caivano-intimidazione-a-don-patriciello-consegnato-un-proiettile-durante-la-messa/?fsp_sid=34465… - X Vai su X
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Un arrestato per metodo mafioso, Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Segnala leggo.it
Minacce a Don Patriciello, proiettile consegnato in chiesa - Arrestato l’uomo che ha recapitato l’ogiva durante la messa a Caivano ... Si legge su altarimini.it