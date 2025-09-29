Tempo di lettura: 2 minuti “La ‘stesa’ e l’episodio minatorio a don Patriciello sono il chiaro segnale che la criminalità locale sente di aver perso terreno per il morso dello Stato. Questo rigurgito di violenza in pieno stile camorrista va letto proprio come la reazione disperata, rozza e scomposta di un potere malavitoso che sente la crescente pressione dello Stato”. Lo spiega il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la minaccia a don Maurizio Patriciello a cui è stato consegnato un proiettile durante la messa. “Gli interventi posti in essere a Caivano sono diventati un modello che ha ispirato iniziative normative e prossime azioni del Governo in contesti analoghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intimidazione a Caivano, Piantedosi: “La reazione della criminalità che ha perso terreno”