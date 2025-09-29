Intimidazione a Caivano Piantedosi | La reazione della criminalità che ha perso terreno

Tempo di lettura: 2 minuti “La ‘stesa’ e l’episodio minatorio a don Patriciello sono il chiaro segnale che la criminalità locale sente di aver perso terreno per il morso dello Stato. Questo rigurgito di violenza in pieno stile camorrista va letto proprio come la reazione disperata, rozza e scomposta di un potere malavitoso che sente la crescente pressione dello Stato”. Lo spiega il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la minaccia a don Maurizio Patriciello a cui è stato consegnato un proiettile durante la messa. “Gli interventi posti in essere a Caivano sono diventati un modello che ha ispirato iniziative normative e prossime azioni del Governo in contesti analoghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

intimidazione caivano piantedosi reazioneMinacce a don Patriciello, Piantedosi: "La criminalità locale perde terreno, reazione disperata" - Il potere malavitoso "sente la crescente pressione dello Stato" dice il ministro dell'Interno in un'intervista ... Come scrive msn.com

intimidazione caivano piantedosi reazioneCaivano: minacce a don Patriciello/ Proiettile consegnato durante la messa: fermato il suocero di un boss - Don Patriciello minacciato a Caivano: al prete della legalità consegnato, durante la messa, un proiettile dal suocero di un boss ... Come scrive ilsussidiario.net

