Intesa Sanpaolo | oltre 900 mld € di risparmi dei clienti il Wealth Management genera il 42% dei profitti del Gruppo

29 set 2025

Asset Management, Private Banking e Insurance guidano la crescita di Intesa Sanpaolo – 397 Mld€ gestiti da Eurizon, 402 Mld€ da Fideuram e 8,3 Mld€ raccolti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni Con 909 miliardi di euro di masse gestite, oltre 6.900 consulenti, una quota del 20,8% nel mercato dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

