Intesa Sanpaolo | oltre 900 mld € di risparmi affidati dai clienti il Wealth Management genera il 42% dei profitti del Gruppo
Asset Management, Private Banking e Insurance guidano la crescita di Intesa Sanpaolo – 397 Mld€ gestiti da Eurizon, 402 Mld€ da Fideuram e 8,3 Mld€ raccolti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni Con 909 miliardi di euro di masse gestite, oltre 6.900 consulenti, una quota del 20,8% nel mercato dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: intesa - sanpaolo
Cinquanta miliardi per le aziende: accordo tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo
Dieci miliardi per rilanciare l’occupazione. Intesa Sanpaolo lancia S-Loan Soluzione Lavoro
Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, incontra gli imprenditori di Toscana e Umbria
Generali, l’ipotesi Intesa Sanpaolo per il dopo Natixis https://24plus.ilsole24ore.com/art/generali-l-ipotesi-intesa-sanpaolo-il-natixis-AHBicXrC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759102395… - X Vai su X
Intesa Sanpaolo Premier Partner del Trieste Coffee Experts "Siamo molto orgogliosi di poter accogliere Intesa Sanpaolo tra i sostenitori del Trieste Coffee Experts. La partnership con il Gruppo Intesa, di cui siamo clienti da anni, rappresenta una significativa - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Sanpaolo: oltre 3 euro di benefici sociali per ogni euro erogato per progetti di impatto - Ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettivita` superiore al triplo dell'importo erogato. Secondo finanza.repubblica.it
Intesa Sp: a Napoli confronto con imprese filiere strategiche - (askanews) – Obiettivo Italia 2025, l’iniziativa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, fa tappa a Napoli, rafforzando il confr ... Da askanews.it