Stati generali dell’Ambiente: l’assessore Rosa raccomanda il controllo delle caldaie domestiche anteprima24.it
Provod sfida l’Inter: “Mi voleva l'Empoli. Ora vado a San Siro per fare il colpaccio” gazzetta.it
Il sindaco di Reggio Emilia attacca Hamas. Francesca Albanese: "Bisogna capirli" ilgiornale.it
Giulio Strocchi media partner del Rockstar Fashion Show parigino sbircialanotizia.it
Proseguono gli aggiornamenti Samsung, tra One UI 8 con Android 16 e nuove patch tuttoandroid.net
Guerra, il mondo trattiene il fiato: la Cina si prepara ad attaccare Taiwan thesocialpost.it
Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina, ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata
Ergastolo. È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d’Assise di La... ► lapresse.it
«Vi racconto la Flotilla: a bordo troppi interessi privati»
Global Sumud Flotilla è la più potente arma di pace e il progetto più significativo per fermare il g... ► panorama.it
La polizia festeggia il patrono San Michele, benedizione degli equipaggi in piazza Duomo
La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Sa... ► messinatoday.it
Scattano le limitazioni antismog per il periodo invernale, con alcune estensioni
Scattano dall’1 ottobre le limitazioni previste per la lotta allo smog e il miglioramento della qu... ► ravennatoday.it
Padova Avellino, i convocati di Biancolino
Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Padova ed Avellino, valido per la sesta gior... ► anteprima24.it
Al via il servizio di derattizzazione nelle abitazioni civili
Anche quest’anno a partire dal 1 ottobre verrà attivato il servizio di derattizzazione e disinfest... ► ravennatoday.it
Milan, le ultime news sull’infortunio di Tomori in vista del big match contro la Juventus. Gli scenari
Fikayo Tomori, difensore rossonero classe 1997, è uscito per infortunio all'80' di Milan-Napoli, par... ► pianetamilan.it
A Ravenna il punto sui rimborsi dell'alluvione con il commissario Curcio e la sottosegretaria Rontini
A Ravenna si fa il punto sulla ricostruzione e sui rimborsi a seguito dell'alluvione. Dopo l’appro... ► ravennatoday.it
Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, feriti in ospedale
Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra v... ► torinotoday.it
Scontro tra Giubilei e la portavoce italiana della Flotilla. “Avete finalità politiche”. “Lo abbiamo sempre detto”. Su La7
Momento di imbarazzo durante la trasmissione In Onda, su La7, quando Francesco Giubilei, presidente... ► ilfattoquotidiano.it
Storie di Sud e libertà: De Nigris rilancia al Campania Libri
La vivacità culturale di Napoli trova ancora una volta una sponda concreta: per il terzo anno conse... ► sbircialanotizia.it
Violante Placido e Piotta inaugurano il Festival delle Passeggiate 2025
Roma torna a camminare e a raccontarsi. Sabato 4 ottobre prende il via la terza edizione del Festiv... ► funweek.it
Fisco, arrivano buone notizie: cala l’evasione, tutti i dati
Secondo le ultime stime di Bankitalia, l’evasione fiscale in Italia ha mostrato una significativa d... ► thesocialpost.it
D'estate gli incidenti sono scesi del 32,5%: presentato il bilancio del “Piano Estate” e il nuovo “Piano Autunno”
Incidenti stradali ridotti di un terzo e controlli più che raddoppiati. È il bilancio del “Piano E... ► genovatoday.it
Compiti delle vacanze, molti studenti non li fanno o si fanno aiutare dall’IA
Molti studenti hanno fatto i compiti delle vacanze con l’IA, ma resta un dubbio: quanti sono riusci... ► notizie.com
Berti ricorda: «Ai miei tempi il Var sarebbe stato un problema, ad ogni derby con Baresi…»
di RedazioneL’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha fatto una riflessione sul calcio attual... ► internews24.com
L'avventura a Torino è sull'app ClueGo: una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli sui luoghi visitati
Molto più di un semplice tour, una vera e propria caccia al tesoro, unita a un'indimenticabile vis... ► torinotoday.it
Lavoro, 210 nuove assunzioni alla Regione: firmati i contratti
Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione siciliana. Stamattina, nella sede dell’assessorato del... ► agrigentonotizie.it
Milano Fashion Week, l'avvocato Haxhiraj apre in Montenapoleone e porta i brand del lusso a Tirana
Milano non è soltanto il palcoscenico delle passerelle più attese al mondo, ma anche il luogo dove ... ► liberoquotidiano.it
FiPiLi horror festival, Pupi Avati e Carlo Lucarelli ospiti della 14esima edizione: il programma completo
Sarà il maestro del cinema Pupi Avati l'ospite d’onore del 14esimo Fipili Horror Festival, la mani... ► livornotoday.it
Le rivelazioni di Wikileaks sui legami profondi tra Tony Blair e Larry Ellison, che valgono 345 milioni di dollari
“I cittadini si comporteranno al meglio perché osserviamo e registriamo costantemente tutto ciò ch... ► it.insideover.com
Euro digitale, Nagel: è il progetto più importante dell’Eurosistema
Roma, 29 set. (askanews) – “Quello che ho imparato in questi ultimi anni è che l’euro digitale è ... ► ildenaro.it
“Volevo Essere un Duro” di Lucio Corsi miglior videoclip dell’anno
Milano, 29 set. (askanews) – Sarà Lucio Corsi a ricevere, il 2 ottobre, il riconoscimento come mi... ► ildenaro.it
Napoli, ieri “la festa dei gigli di Barra” in diretta televisiva
Napoli, ieri “la festa dei gigli di Barra” in diretta televisiva L'articolo Napoli, ieri “la festa ... ► teleclubitalia.it
Tamponamento, lite e aggressione: giovane prende anziano a schiaffi
Incidente stradale sfociato in aggressione. È successo intorno alle 9.30 di lunedì 29 settembre 20... ► genovatoday.it
Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”
Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San ... ► panorama.it
Una moto e due auto si scontrano in galleria: grave una donna, traffico nel caos
Brutto incidente (e lunghe code) nel pomeriggio di domenica 28 settembre sulla strada statale 45 b... ► bresciatoday.it
LIVE Musetti Tien 6 4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un perfetto 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Attacca e chiude di volo Tien. 40-A Gratuito di dri... ► oasport.it
Tornareccio, Regina di Miele: chiusa con successo la 19esima edizione. Si guarda già al ventennale
Grande successo per la 19esima edizione di Tornareccio Regina di Miele, la manifestazione che ha a... ► chietitoday.it
Festa della Polizia di Stato di San Michele Arcangelo, a Napoli don Mimmo Battaglia celebra la messa
La Festa di San Michele della Polizia di Stato nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli: m... ► fanpage.it
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni nelle Marche 2025
Alle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali nelle March... ► fanpage.it
"Via Perpignano, un marciapiede che supera i limiti dei degrado"
Questa è la situazione di un tratto di marciapiede di via Perpignano. Si va oltre i limiti del deg... ► palermotoday.it
Vittorio Sgarbi, il ritorno dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina
“Più marchigiano di un marchigiano”. Residente nelle Marche, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi ... ► ildifforme.it
Ruba un aspirapolvere da un'abitazione: fermato e denunciato
Sabato 27 settembre i carabinieri della stazione di Monselice hanno effettuato un mirato servizio ... ► padovaoggi.it
Giovani e futuro: servire l’Italia è un onore
Avrei voluto indossare anch’io la divisa dei Carabinieri. È un sogno che mi accompagna da sempre, un... ► ilgiornale.it
Quando arriva la Flotilla a Gaza. “Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio”
Roma, 29 settembre 2025 – Due giorni per arrivare nella cosiddetta “zona di intercettazione”, mentr... ► quotidiano.net
Aka 7even si prepara a tornare live e riabbracciare i fan
Milano, 29 set. (askanews) – Aka 7even, dopo l’uscita dell’EP, Non x soldi (Columbia Records/Sony... ► ildenaro.it
Grande Fratello, quando va in onda e quanto dura ogni puntata
Milano, 29 settembre 2025 – Quando va in onda il Grande Fratello? Verrebbe da dire “il lunedì in Pr... ► quotidiano.net
Giochi da tavolo, libri per ragazzi e videogiochi: alla biblioteca inaugura la 'Chill room' per gli adolescenti
Giovedì alle 17.30, la Biblioteca “O. Guerrini” di Sant’Alberto inaugura il nuovo spazio pensato p... ► ravennatoday.it
Hind Rajab vince il premio del pubblico al San Sebastian Film Festival
la voce di hind rajab: un film che denuncia la brutalità della guerra e il dolore universale Il cin... ► jumptheshark.it
Vision Quest esplora il trauma intergenerazionale tra padri e figli
il ritorno di paul bettany nel ruolo di vision nella nuova serie disney+ “vision quest” La figura d... ► jumptheshark.it
Raffadali, approvato il rendiconto 2024: disavanzo ridotto a 75 mila euro
L’amministrazione comunale di Raffadali annuncia l’approvazione del rendiconto dell’esercizio fina... ► agrigentonotizie.it
Le offerte di lavoro segnalate da Arpal nel Brindisino: 42 annunci, per un totale di 79 posti
BRINDISI - Ricerca lavoro nel Brindisino, pubblicato il 38esimo report settimanale, elaborato dall... ► brindisireport.it
Nell’Iran sotto assedio il boia non si ferma: è record di condanne a morte
Il dato diffuso dalla Ong Iran Human Rights – oltre mille esecuzioni nei primi nove mesi del 2025 ... ► it.insideover.com
MASCHIO GASPARDO inaugura un nuovo Full Line Store in Slovenia
Voklo Šen?ur, Slovenia, 26 settembre 2025 – MASCHIO GASPARDO, gruppo internazionale leader nelle at... ► liberoquotidiano.it
Rissa tra No Vax a Torino, uomo ricoverato 12 giorni per un calcio in faccia: risarcito con 500 euro dall’aggressore
Avevano le stesse idee (scetticismo sulla pandemia, presunto diritto a non vaccinarsi, contrarietà... ► torinotoday.it
Rivoluzione su Instagram: arrivano i Reels orizzontali. Di cosa si tratta e come crearli
Si tratta di sicuro di una novità inattesa, dal momento che gli sviluppatori di Meta sembravano orm... ► ilgiornale.it
San Giovanni Teatino, il Comune aderisce alla Giornata del Dono e annuncia la Camminata Inclusiva
Il Comune di San Giovanni Teatino parteciperà alla Giornata del Dono e annuncia la quarta edizione... ► chietitoday.it
Garlasco, parla l’avvocato di Stasi sul caso Venditti: “Sarebbe gravissimo”
A pochi giorni dalle sconcertanti novità legate alle perquisizioni che venerdì hanno portato alla l... ► panorama.it
Grande Fratello, stasera su Canale 5 il debutto di Simona Ventura: anticipazioni del 29 settembre
Tra volti nuovi e storie sorprendenti, la prima puntata metterà al centro le emozioni dei concorrent... ► movieplayer.it
Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale, 38enne in manette; orrore ad Afragola, nel napoletano
Lo scorso 31 luglio mattina Vincenza Russo era stata trovata nella sua casa di Afragola, nel napol... ► ilgiornaleditalia.it
Torna Epicentrico, la rassegna teatrale diffusa nella Bassa friulana
Il 2025 sarà un anno speciale per la Compagnia Brat. Con la quarta edizione di Epicentrico, la ras... ► udinetoday.it
Soggiorna in Toscana nonostante la condanna per diversi reati, arrestato
Soggiornava in Toscana nonostante la condanna per diversi reati. Lo scorso 23 settembre un messine... ► messinatoday.it
Diletta Leotta dentro e fuori dal palco: dalla tuta al tubino, la trasformazione per la diretta tv
Com'è Diletta Leotta prima delle dirette tv? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove ha document... ► fanpage.it
Scuole, al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto “Alfonso Gallo” di Aversa
Al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” d... ► 2anews.it
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?
Il cantante e l'attrice paparazzati insieme in atteggiamenti complici e affettuosi fanno volare il g... ► tgcom24.mediaset.it
Via don Blasco, inizia la ricostruzione del ponte Portalegni: come cambia la viabilità
Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione del viadotto sul torrente Portalegni, l'anello ... ► messinatoday.it
Minacce di morte a Simona Ventura, Le Iene scoprono chi è lo stalker: qual è stata la reazione della chivassese
La Iena Giulio Golia ha incontrato l'uomo che da anni sta minacciando di morte Simona Ventura. "La... ► torinotoday.it
Campoli del Monte T., il programma della Sagra del Fagiolo del Taburno
Tempo di lettura: 4 minutiUfficializzato il programma completo della ‘Sagra del Fagiolo del Taburn... ► anteprima24.it
Cinquant’anni fa il massacro del Circeo: così la più atroce delle violenze ha cambiato la storia d’Italia
Era il 29 settembre di 50 anni fa quando tre ragazzi della “Roma bene” – Gianni Guido, Angelo Izzo ... ► ilfattoquotidiano.it
Grave incidente stradale a pochi metri dal Bosco di Capodimonte: uno dei due feriti è in fin di vita
Grave incidente stradale che ha visto coinvolte, oggi, lunedì 29 settembre, due automobili e una m... ► napolitoday.it
Concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità", ecco tutti i vincitori
Sabato 27 settembre, nella suggestiva cornice della Sala della Buona Morte del Museo San Paolo di ... ► padovaoggi.it