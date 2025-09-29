Amarezza nel post-partita in casa Poggibonsi, come traspare dalle parole dell’allenatore Federico Barontini: "Non sono per niente soddisfatto, non abbiamo saputo gestire un gol di vantaggio con un uomo in più, e questro mi rammarica molto. Abbiamo disputato un buon primo tempo – puntualizza il tecnico – giocando con discreta personalità, riuscendo a passare in vantaggio dopo essere rimasti in superiorità numerica, l’occasione migliore per poter conquistare la prima vittoria in campionato. Purtroppo però non è andata così, nella ripresa il GhiviBorgo ci ha messo sotto pressione e non posso certo dire che non abbia meritato il pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: mister Barontini. "Che peccato! La partita si era messa bene»