Interviste | mister Barontini Che peccato! La partita si era messa bene
Amarezza nel post-partita in casa Poggibonsi, come traspare dalle parole dell’allenatore Federico Barontini: "Non sono per niente soddisfatto, non abbiamo saputo gestire un gol di vantaggio con un uomo in più, e questro mi rammarica molto. Abbiamo disputato un buon primo tempo – puntualizza il tecnico – giocando con discreta personalità, riuscendo a passare in vantaggio dopo essere rimasti in superiorità numerica, l’occasione migliore per poter conquistare la prima vittoria in campionato. Purtroppo però non è andata così, nella ripresa il GhiviBorgo ci ha messo sotto pressione e non posso certo dire che non abbia meritato il pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
