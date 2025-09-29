Interviene per calmare la lite dopo l' incidente e viene accoltellato al petto

Era intervenuto per sedare una lite tra due automobilisti, ma ha rimediato una coltellata al petto. Un uomo di 54 anni è finito in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere stato colpito da un fendente scagliato da uno dei conducenti coinvolti in un tamponamento, che poi si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Today.it

