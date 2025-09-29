Intervento tecnico sul Cup quattro ore di sospensione dei servizi di prenotazione
Per la giornata di domani, martedì 30 settembre, è programmato un intervento tecnico di aggiornamento e potenziamento del sistema di gestione del Cup.L’operazione richiederà un fermo operativo dalle ore 13 alle ore 17, durante il quale non sarà possibile effettuare prenotazioni di visite e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: intervento - tecnico
Sospensione notturna dell’erogazione idrica a Summonte per intervento tecnico sulla rete
Titolare centro sportivo muore dopo intervento nel locale tecnico della piscina, procura dispone il sequestro
Muore dopo un intervento nel locale tecnico della piscina: Aveva 68 anni Massimo, gestore del centro Sportivo La Torre di Roma
[AGG]#RomaViterbo #Urbana concluso intervento tecnico, servizio in graduale ripresa entrambe le direzioni #pendolariLAZ - X Vai su X
Dietro ogni intervento c’è molto più di un lavoro tecnico: ci sono esperienza, passione e mani che conoscono ogni dettaglio della tua auto. In CAMI, ogni controllo non è solo una diagnosi, ma una promessa di sicurezza e affidabilità. I nostri tecnici vantano a - facebook.com Vai su Facebook
Bari, intervento di quattro ore: rimosso da una paziente di 66 anni un raro tumore addominale di 50 chili - Quattro ore di intervento chirurgico hanno portato all’asportazione di un raro tumore con una massa di 50 chili. Scrive ilfattoquotidiano.it
Pronto soccorso o pronto intervento? In quattro anni di Covid nulla è stato fatto - E’ di questi giorni la notizia di una nuova brutale aggressione al personale che dedica la ... Secondo ilfattoquotidiano.it