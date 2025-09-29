Internazionali di Sicilia Giacomo Bassi vince il Grand Prix Mercedes R Star
Finale emozionante e spettacolare, combattuto sul filo dei decimi, con vittoria del romagnolo Giacomo Bassi nel Grand Prix “Mercedes R Star”, gara centrale degli “Internazionali di Sicilia”, la cui 61° edizione si è conclusa ieri al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, dopo un ricco week-end. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
