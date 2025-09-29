Internazionale a Ferrara inaugura con ' The Gold Rush' di Charlie Chaplin in versione restaurata

Giovedì 2 ottobre, alle 21 il Cinema Boldini in Sala Estense ospita la proiezione gratuita di 'The Gold Rush' ('La febbre dell’oro') di Charlie Chaplin in una speciale versione restaurata 4K. Un’anteprima assoluta per il pubblico ferrarese, nonché evento inaugurale del Festival di Internazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

