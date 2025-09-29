Internazionale a Ferrara inaugura con ' The Gold Rush' di Charlie Chaplin in versione restaurata
Giovedì 2 ottobre, alle 21 il Cinema Boldini in Sala Estense ospita la proiezione gratuita di 'The Gold Rush' ('La febbre dell’oro') di Charlie Chaplin in una speciale versione restaurata 4K. Un’anteprima assoluta per il pubblico ferrarese, nonché evento inaugurale del Festival di Internazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: internazionale - ferrara
Ferrara, "La febbre dell'oro" di Charlie Chaplin torna al cinema - 30), il Cinema Boldini in Sala Estense di Arci Ferrara inaugura il Festival di Internazionale a Ferrara con le celebrazioni per il centenario
Internazionale, dal 3 al 5 ottobre il Festival a Ferrara: riflettori su Gaza, Ucraina e Iran - Tre giorni intensi, con incontri, dibattiti, proiezioni e workshop che toccheranno i grandi nodi della contemporaneità