International cat show – Mostra felina internazionale alla Sala Filatura - Ex Jutificio di Piazzola
Piazzola sul Brenta si prepara ad accogliere un evento unico e imperdibile per chi ama i gatti e desidera trascorrere un fine settimana all’insegna della bellezza e della meraviglia.Torna la Mostra Felina Internazionale ANFI Veneto, due giornate in cui il fascino e l’eleganza dei nostri amici a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: international - show
2^ GIORNATA 6^ EDIZIONE MATIFF – MATERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, PRESENTATO LIBRO “LA FORTUNA DI ESSERE DONNA E ALTRE STORIE PER IL CINEMA” DI CATERINA D’AMICO, SHOW CON DINO PARADISO E ANTEPRIMA FILM IL - X Vai su X
Motoraduno Stelvio International Show Action Group & more #Metzeler #MetzelerTires #MCStelvio - facebook.com Vai su Facebook
International cat show coming to Springfield this month - fect weekend this August as the International Cat Association (TICA) brings a world- Si legge su yahoo.com