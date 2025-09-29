Inter U23 piegato il Lumezzane | Spinaccé trascina i nerazzurri

La nascita dell’ Inter Under 23 ha un’importanza fondamentale nella società nerazzurra, pronta ad accogliere sempre più giovani provenienti dal proprio vivaio. Il percorso in Serie C della formazione di Stefano Vecchi sta proseguendo alla grande ed infatti nella giornata di ieri 28 settembre sono riusciti a piegare il Lumezzane con il risultato di 2-1, firmato Spinaccé. Il giovane Spinaccé ha dunque risposto con forza al primo gol in Serie A di Pio Esposito, una sorta di buon auspicio per quello che potrebbe essere il futuro dell’Inter. Con la sua doppietta, il classe 2006 ha trascinato la sua Under 23 verso la quarta vittoria consecutiva dopo un inizio incerto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

