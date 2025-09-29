Inter Slavia Praga tutto pronto per la prossima sfida di Champions League! Le quote dell’incontro

Inter Slavia Praga, i nerazzurri di Chivu cercano conferme in Champions dopo la vittoria contro l’Ajax e il successo in campionato contro il Cagliari. Inter Slavia Praga, seconda giornata della Champions League, si avvicina e i nerazzurri di Cristian Chivu sono pronti a scendere in campo domani sera a San Siro con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Dopo il brillante debutto europeo con la vittoria in trasferta contro l’Ajax, l’Inter cercherà di proseguire il proprio cammino verso la fase finale della competizione, affrontando uno Slavia Praga imbattuto in stagione. L’ Inter si presenta a questa sfida con il morale alto, grazie al successo per 2-0 a Cagliari in campionato e alla solida vittoria in Champions contro i lancieri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Slavia Praga, tutto pronto per la prossima sfida di Champions League! Le quote dell’incontro

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?

Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri

VIDEO FCIN1908 / Inter-Slavia Praga, la rifinitura della squadra ceca a San Siro - X Vai su X

Notti di Champions ? INTER vs Slavia Praga ? Martedì 30 Settembre ? 21.00 Location Esclusiva - Sala Riunioni Hotel San Vincenzo MAXI Schermo Solo per i soci Interclub Policoro Presente ? Prenotazione Gradita Consumazione Obbligato - facebook.com Vai su Facebook

Pronostici Champions League, cosa giocare nel match tra Inter e Slavia Praga - Probabilmente saranno in pochi a ricordarlo ma nel mese di luglio del lontano 1938, a Praga, nell’andata dei quarti di finale dell’allora Mitropa Cup, la neoscudettata Inter (all’epoca era ancora l’Am ... Segnala tuttosport.com

Inter-Slavia Praga, Trpisovsky elogia i nerazzurri: che messaggio in conferenza! - Archiviata la pratica Cagliari, l’Inter di mister Chivu torna di scena in Champions League per il secondo turno. Da spaziointer.it