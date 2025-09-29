Inter Slavia Praga tornano dal 1? Sommer e Bisseck? Le indicazioni dalla rifinitura

Inter Slavia Praga, tornano dal 1? Sommer e Bisseck? Le ultime indicazioni dalla rifinitura sulla probabile formazione nerazzurra. Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata della League Phase, l’ Inter ha svolto la tradizionale rifinitura al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Una seduta importante per Cristian Chivu, che potrebbe valutare alcune rotazioni per gestire al meglio le energie della sua squadra, reduce dal successo in campionato sul campo del Cagliari. Secondo quanto riportato dal giornalista Simone Togna su X, i nerazzurri potrebbero riproporre dall’inizio Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 tornato pienamente a disposizione dopo il turnover di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

