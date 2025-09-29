Inter Slavia Praga Sky o Amazon? Ecco dove vedere la sfida

Inter Slavia Praga Sky o Amazon. L’Inter di Cristian Chivu torna protagonista in Europa: martedì 30 settembre 2025 alle ore 21:00 i nerazzurri sfideranno lo Slavia Praga nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 202526. Dopo il debutto positivo, la squadra vuole confermarsi anche davanti al pubblico di San Siro, con l’obiettivo di indirizzare da subito il percorso europeo. Inter Slavia Praga Sky o Amazon. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW TV, garantendo ai tifosi la possibilità di seguire l’incontro su ogni dispositivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it