Inter-Slavia Praga probabili formazioni | Sucic dal 1?

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter. Archiviata la vittoria per 2-0 con il Cagliari, per i nerazzurri è tempo di tornare in campo per trovare ulteriore continuità, dopo tre successi consecutivi. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, continuando ottimamente il cammino in Champions League. La prossima gara sarà quella con lo Slavia Praga, in programma domani 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per la seconda giornata di Coppa Campioni. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha iniziato la sua avventura europea con un pareggio contro il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

