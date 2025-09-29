Inter Slavia Praga Lautaro Martinez ritrova un’avversaria che gli sta a cuore Ecco perché
Inter Slavia Praga: la partita di domani sera sarà importante per Lautaro Martìnez. Contro i cechi l’argentino aveva segnato due gol importanti per la sua carriera. Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997, ha un legame speciale con lo Slavia Praga in Champions League. Il numero 10 dell’ Inter ha infatti scritto una pagina importante della sua carriera europea durante il match contro la squadra ceca, giocato nel novembre del 2019. In quella sfida, la Fortuna Arena di Praga fu il teatro della sua prima marcatura multipla nella competizione, un’impresa che ha segnato un momento significativo nel percorso del giovane attaccante argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri
Sky – Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni: torna Acerbi. E Chivu pensa a una sorpresa - X Vai su X
Notti di Champions ? INTER vs Slavia Praga ? Martedì 30 Settembre ? 21.00 Location Esclusiva - Sala Riunioni Hotel San Vincenzo MAXI Schermo Solo per i soci Interclub Policoro Presente ? Prenotazione Gradita Consumazione Obbligato - facebook.com Vai su Facebook
Inter – Slavia Praga, le ultimissime sulle formazioni | Le scelte di Chivu - La nuova Inter di Chivu prende forma, Esposito conquista fiducia ed i risultati sorridono ai nerazzurri. Riporta sportpaper.it
Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita. Come scrive sport.sky.it