Inter Slavia Praga Lautaro Martinez ritrova un’avversaria che gli sta a cuore Ecco perché

Inter Slavia Praga: la partita di domani sera sarà importante per Lautaro Martìnez. Contro i cechi l’argentino aveva segnato due gol importanti per la sua carriera. Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997, ha un legame speciale con lo Slavia Praga in Champions League. Il numero 10 dell’ Inter ha infatti scritto una pagina importante della sua carriera europea durante il match contro la squadra ceca, giocato nel novembre del 2019. In quella sfida, la Fortuna Arena di Praga fu il teatro della sua prima marcatura multipla nella competizione, un’impresa che ha segnato un momento significativo nel percorso del giovane attaccante argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

